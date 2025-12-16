ホワイトソックス移籍が発表された元ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）が２２日、自身のＳＮＳを更新。移籍を自ら報告した。

インスタグラムに足跡が残された砂浜の写真をアップし「報道にもありました通りこの度シカゴホワイトソックスと契約させていただく形となりました」と報告。「野球を始めた頃から僕に携わっていただき、指導していただいたたくさんの方々に感謝しています。僕の背中を押してくれた、球団関係者の皆様、最高のチームメート、監督、コーチ、感謝しています！」と感謝をつづった。

また「そして何より天国にいる衣笠会長、ようやくスタートラインに立てました。この瞬間を会長と共有できないのは残念ですが、天国で『村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！』と声が聞こえます。死に物狂いで頑張ります」と古巣ヤクルトの元会長で今年２月に亡くなった衣笠剛氏へメッセージを送った。

そして「ここからまた新しい道が始まること、シカゴホワイトソックスで野球ができること、メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています！最後に、日本で応援してくださってるファンの皆様、これからも変わらぬ叱咤（しった）激励よろしくお願いします！！！」と伝え、最後にホワイトソックスファンに向け、英語で「Ｈｅｌｌｏ Ｃｈｉｃａｇｏ Ｗｈｉｔｅ Ｓｏｘ ｆａｎｓ． Ｉ ｌｏｏｋ ｆｏｒｗａｒｄ ｔｏ ｍｅｅｔｉｎｇ ｙｏｕ ａｌｌ．（ホワイトソックスファンのみなさん、こんにちは。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています）」とつづった。

ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上はホワイトソックスと総額３４００万ドル（約５４億円）で２年契約。背番号は「５」を着用する。

そしてどんな時でも出迎えてくれたつば九郎！今後とも見守っててね！天国で美味しいビールが飲めてると思います。

