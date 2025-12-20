“M-1王者”たくろう、優勝トロフィーは「すごい…質量…」
漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。M-1のトロフィーについて、ボケの赤木裕（34歳）は「すごい…質量…」と語った。
エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。
優勝の興奮に包まれる中、すぐに「M-1グランプリ2025」の後番組である「有働Times」に、大事に優勝トロフィーを抱えた、たくろうが生出演した。
番組MCの有働由美子が「大事にずっと持ってらっしゃっいましたけれどもね」とトロフィーについて話を振ると、赤木は「重たくて。両手じゃないと。すごい…質量…」とコメント。相方のきむらバンド（35歳）が「重さじゃなくて質量」と補足すると、第11代王者（2015年）のトレンディエンジェル・斎藤司は「質量（笑）。質量だよね、詰まってるからね」と語った。
