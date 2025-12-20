お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が21日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。自身が話題作に出演も、全カットされたことを明かした。

この日の企画は「ノブの好感度を下げておこう！」。問題を起こした時のダメージを最小限に抑えるため、前もって千鳥ノブの好感度を下げておくというもの。

これまでも何回か同企画を放送しており、番組では好感度の高さの説明として、俳優の佐藤健がプロデュース＆主演したNetflixで配信中のドラマ「グラスハート」で、作中の音楽番組にタモリ風の司会者役で出演と紹介された。

ノブは「出た」と言いながらも「出演シーンが丸々カットに。音声のみの出演になった」にもかかわらず、自身のインスタで同ドラマを「めちゃくちゃおもろいがな！！」と告知していたことが明かされた。

視聴者からの称賛の声に大悟が「声だけでも存在感を出したってことやろ」と言うと「どこがやねん！」と言い「丸一日、みなとみらいで撮影したんや！演技が下手すぎて丸々カットや！」と答え笑いを誘った。

さらに劇中でのセリフ「みなさんこんばんは。ミュージックステイツ、今夜は2時間スペシャルです」を再現。タモリ風の声のトーンを落とした話し方を披露も「ほらウケん！」と絶叫。

「そんな落としたん？」と言う大悟に、ノブは「タモリさん風って発注で」と説明。「サングラスしてたん？」の質問には「サングラスしてた。で、オールバックにもした！」と言うと「結構ウケそうなシーンや。まあ、笑うたらアカンとこなんから。で、全カット」と笑っていた。