アジアリーグのレッドイーグルス北海道は決勝で3連覇を狙う栃木日光をペナルティーショット（PS）戦の末に4―3で破り、王子イーグルス時代の18年以来7年ぶりの優勝を果たした。PS戦ではGK成沢優太（38）が相手5人全員のシュートを止め、2人目のFW小林斗威（26）が決めた得点を守り抜いた。

試合後、ベテラン守護神は男泣き。「最後まで諦めずにパックに食らい付いた。（優勝まで）本当に長く、たくさん悔しい思いをした。勝つことができて今までの悔しさが報われた」。昨年は6年ぶりに進んだ決勝で延長戦の末に4―5で敗れ、栃木日光の壁に阻まれた。「僕が粘り強く守れず、チームを勝たせることができなかった。（今年は）何が何でも獲るという強い気持ちだった」と振り返った。

前日、延長戦の末に勝った東北との準決勝に続き、決勝も苦しい戦いだった。第1ピリオドに2点を先制したが、3点を失って勝ち越しを許し、第3ピリオド終盤へ。土壇場でチームは相手反則とGKをベンチに下げ、6対4の数的優位をつくると、今季リーグ戦15得点でランキングトップのFW高橋聖二（32）が残り19秒に貴重な同点ゴール。「気持ちで決めた。ナリさん（成沢）にはいつも助けてもらっているので涙を見ると…」と目を赤くした。

7年ぶりに全日本選手権のタイトルを獲得し、次はアジアリーグ制覇で2冠を目指す。次節27、28日は本拠地・苫小牧で神戸と戦う。