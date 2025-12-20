アルビレックス新潟は21日、新潟U―18の田中達也監督（43）が今季限りで退任することが決まったと発表した。後任は決まり次第、発表する。

元日本代表FWで13年に新潟に加入して9シーズンプレー。21年限りで現役を引退し、22年から新潟のアシスタントコーチを務め、今季から現職だった。チームをプリンスリーグ北信越1部優勝に導いたが、プレミアリーグ昇格はならず。指導者プロライセンス（旧S級）の養成講習会を受けており、年明けには取得する見込みだ。

選手たちに常に「チャレンジしよう」と声を掛けてきた田中氏は、クラブを通じて「自分自身も次のステージでチャレンジしなければいけないと思い、決断しました」とコメントした。

○…DF船木翔（27）と来季の契約更新に合意したと発表した。7月にC大阪から加入し、闘志あふれるプレーと左足からのパスを武器に6試合に出場も、シーズン終盤は出場機会がなかった。クラブを通じ「どんな時も諦めず大きな声で応援していただいたサポーターの皆さまに負けず、自分もこのチームを引っ張る存在になれるよう、日々努力していきたいと思います」とコメントした。