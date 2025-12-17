主演・菊池風磨『こちら予備自衛英雄補?!』、追加キャストに戸次重幸、六角精児が発表 コメント＆ティザーも解禁
菊池風磨が主演する2026年1月7日スタートのドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）の追加キャストとして、戸次重幸と六角精児の出演が発表された。さらに60秒ティザーが解禁となり、サカナクションの書き下ろしによる主題歌のタイトルは「いらない」に決まった。
加藤浩次が原作・監督、加藤と左子光晴（ヨーロッパ企画）が脚本を手掛ける本作は、”前代未聞!? ヒーロー×密室コメディー”。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、”クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？ どん底7人がコンプレックスで地球を救う？
7人の予備自衛英雄補、最後の一人は、演劇ユニット「TEAM NACS」メンバーの戸次重幸。研究員のミズノこと水野学（52）を演じる。
戸次は本作について「『これは確実に……シーズン2がある！』始めの数話分の本を読んだ段階でそう思いました。それほど本が既に面白すぎて、早く撮影が始まらないかと心が踊りました。顔合わせ後の本読みで、自分の台詞で笑いが抑えられなくなり、本読みが中断するという、私の役者人生のなかでも初めての出来事もあったぐらいです」と絶賛。
役どころに関しては、「なかなかにぶっ飛んだ設定をいただき、この歳でこれをやるかという、今の自分に対してもなかなかに挑戦的な役であり『初心忘るるべからず』という精神で全力でやらせて頂きました。既に撮影が終えている今、軽く燃え尽き症候群にあるほどです」と振り返った。
加藤監督に関しては、「初監督とは思えないほどの完璧な演出をされていて、今後間違いなく『加藤組』と呼ばれる集団が出来上がる事は間違いありません」とした上、「後にその加藤組の切り込み隊長と呼ばれる役者になるべく、本当に全力で取り組ませて頂きました。皆様、是非お楽しみください！」とメッセージを寄せた。
六角精児は、防衛省の職員マドズミこと窓隅光（53）を演じる。
六角は「オファーをいただいたときは、『本当にやるんだ?!』と驚きました。というのも、数年前に加藤さんから『ドラマをやるかもしれない』と言われたことがあり、その時に『何か手伝ってくださいね』と頼まれていたんです。今回、本当に実現することになり、『じゃあやります！』という気持ちにすぐになりました（笑）」と明かした。
本作については「加藤さんと左子光晴さんが書かれた脚本を読み、素直に面白いと思いました。加藤さんは、映画やドラマなど、いろいろな作品を幅広くご覧になっていて、ご自身の好きなもの、そしてご自身のやりたいことをしっかりと理解されていらっしゃる。そして左子さんはさすがヨーロッパ企画の方、ポップでありながら、しっかりと登場人物の心情も描かれていて、『なぜそこで動くのか』という理由も非常にわかりやすい。俳優としても、面白くて演じやすい作品でした」と語った。
さらに「深夜ドラマに相応しい、クスッと笑えて、たまに大笑いができる、 それでいてご覧になる方が自分自身のことを考えられるようなドラマにもなっているんじゃないかなと思います。 まずはあまり何も考えずに、気軽に楽しんでいただけたら嬉しいです」と話した。
サカナクションによる主題歌「いらない」は、2026年1月7日の初回放送の中で初オンエアされる。
楽曲に込めた思いについて、サカナクションの山口一郎は「僕が病気でしんどい時でも続けられた番組がSTVラジオの『加藤さんと山口くん』でした。苦しい時も、前を向こうとしている時も加藤さんがずっと背中を押してくれてました。僕が病気と向き合いながら新しい挑戦をできているのも加藤さんのおかげです。そんな加藤さんの新しいチャレンジにサカナクションとして協力できる機会を頂けてとても光栄です。加藤浩次監督初の連続ドラマが面白くなるかどうかはまったくもって未知数ですが、ドラマに合う楽曲をメンバーみんなで丁寧に作り上げられたと思っております。ドラマがヒットできなくても、楽曲がヒットできるように皆さま応援よろしくお願いいたします」としている。
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』は、中京テレビ・日本テレビ系にて2026年1月7日より毎週水曜24時24分放送。
