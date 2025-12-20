フィギュア全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は21日、東京・代々木第一体育館で最終日が行われた。観客席には超大物ミュージシャンも姿を見せ、ネット上も騒然となった。

観客席で浅田真央さん、伊藤みどりさんが観戦する姿が話題になったこの日。その背後に、サングラスをかけた大物がもう一人現れた。「X JAPAN」のYOSHIKIだ。

ブラウンのアウターをまとい、リンクのほうを見つめていた姿が中継に映った。自身が作詞作曲した「miracle」を、島田麻央がフリーの曲に使用。応援に駆け付けたようだ。

X上では視聴者が仰天。様々な反響が集まった。

「突然の観客席YOSHIKIのドアップに混乱したw」

「観客席にYOSHIKI様と伊藤みどり様と浅田真央様がいるの豪華すぎ」

「なんて豪華な貴賓席だ！」

「貴賓席オーラ半端なかった」

「YOSHIKI来てるのビビった」

島田は「miracle」を見事に演じ、合計228.08点で2位となった。坂本花織が234.36点で優勝。3位は216.24点の千葉百音だった。



