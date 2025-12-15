ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２１日、静岡・エコパアリーナで、全国８都市１８公演を巡るアリーナツアー「“ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ ＥＦＦＥＣＴ” −ＦＬＹ ＷＩＴＨ ＹＯＵ−」を完走した。９月の初日からブラッシュアップを続け、蝶のように色鮮やかなステージを創造。今年最後のライブとして、８０００人のＦＡＮＴＡＲＯ（ファンの呼称）と“忘年会”のような時を楽しんだ。

ファイナル公演の目玉は、アンコールだった。来年５月２３日の愛知公演を皮切りとした全国７都市１２公演を巡るアリーナツアーが映像で発表されると、会場から割れんばかりの大歓声。新たなツアータイトルは、ひまわりを意味する「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」に決定。１８年７月に胃がんで死去した元メンバー・中尾翔太さんのモチーフであるひまわりを意識して命名され、解禁されたロゴにもひまわりが表現された。

デビュー曲「ＯＶＥＲ ＤＲＩＶＥ」から最新曲「ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ ＥＦＦＥＣＴ」までの全３１曲を届け、ようやくツアーの存在を伝える事ができたリーダー・世界（３４）は「よっしゃ！やるぞ！皆さんのおかげで来年もツアーできるぞ！」と声をうわずらせながら大絶叫。パフォーマー・木村慧人（２６）も「めちゃくちゃうれしいです！（喜びの数は）１０けいちゃん！」とハイテンションが止まらなかった。

来年はＬＤＨの６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」も控える。ボーカル・中島颯太（２６）は「まだ夢があります。ＦＡＮＴＡＲＯの皆さんとかなえたい。ついてきてください」と観客にメッセージ。来年の干支にちなんで「うま年なので、うまくいきたい」と目標を語り、世界も「ひひ〜んと言わせます」と便乗して意欲を燃やした。