ももいろクローバーZが15回目の「ももクリ」、モノノフとAI駆使した“宇宙旅行”へ
アイドルグループ・ももいろクローバーZが、12月20日・21日の2日間、さいたまスーパーアリーナにて冬恒例のワンマンライブ「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」を開催。15回目となる今回のテーマ“宇宙旅行”をファンと共に楽しんだ。
今年の“ももクリ”、会場は宇宙旅行のために用意された特別な宇宙船“銀河遊覧船スターダスト・モノノフ号”という設定で、ももクロメンバーは宇宙船のCAとなり、宇宙で最初の「ももいろクリスマス」開催を試みる。そんなももクロとモノノフ（※ももクロファンの呼称）の宇宙旅行を、小型AIの「アイちゃん」（声優・三石琴乃が声を担当）がサポートした。
“AI布袋寅泰”の登場などAIを駆使したエンタメ演出により、壮大な宇宙旅行を繰り広げた4人。最後のMCパートでは、高城れにが「私たちとのODYSSEY、楽しんでくれましたか？ 15回目のももクリ、そんな節目を皆さんと過ごせてとっても嬉しいです」、佐々木彩夏が「寒い中来てくれて本当にありがとうございました。みんなの笑顔が何よりもクリスマスプレゼントです」、玉井詩織も「今日のことがみんなの記憶に残って、一緒に笑い合えるような1日になっていたらとても嬉しいです」、そして百田夏菜子も「2026年も私たちと一緒に過ごしてくれますか？ みんないつもありがとう。大好きだよ。メリークリスマス！」とコメント。
アンコールでは、2026年のももクロのスケジュールとして、「ももクロイマーシブ映画祭『Momoclo Cinematize!!!!』」「ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド」「ももクロ秋の桃神祭」「ももクロクリスマスツアー」、大みそか開催の「第10回 ももいろ歌合戦」などを次々と発表した。
今年は数年ぶりに「春の一大事」「夏のバカ騒ぎ」「ももいろクリスマス」という季節の三大ライブすべてが開催され、来週の大みそかには恒例の「ももいろ歌合戦」も控えている。今年も4人全員のソロコンサートが開催されるなど、まさに“駆け抜けた1年”だった。
