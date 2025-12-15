2026年1月7日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする菊池風磨主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』に戸次重幸と六角精児が出演することが発表された。

参考：のんがアクセントに？ 菊池風磨×加藤浩次『こちら予備自衛英雄補?!』異例のタッグに注目

本作は、極楽とんぼの加藤浩次が原作・脚本・監督を手がける、ヒーロー×密室コメディー。フリーターのナガレ（菊池風磨）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、“クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的とは。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、新たな形のヒーロードラマとなる。

これまで菊池のほか、のん、森永悠希、後藤剛範、小宮山莉渚、丘みつ子の出演が発表されている。

戸次が演じるのは、7人の予備自衛英雄補で研究員のミズノこと水野学。台本の段階で本作のおもしろさを確信した戸次は「顔合わせ後の本読みで、自分の台詞で笑いが抑えられなくなり、本読みが中断するという、私の役者人生のなかでも初めての出来事もあったぐらいです」と驚きのエピソードを明かした。

さらに、『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）などで人気を博し、舞台『ピグマリオン』も控える六角が防衛省職員のマドズミこと窓隅光役で出演。六角は「オファーをいただいたときは、『本当にやるんだ?!』と驚きました。というのも、数年前に加藤さんから『ドラマをやるかもしれない』と言われたことがあり、その時に『何か手伝ってくださいね』と頼まれていたんです」と加藤との絆を語った。

さらに、本作の主題歌がサカナクションの書き下ろし新曲「いらない」に決定。監督の加藤とはラジオ番組『加藤さんと山口くん』で共演しているサカナクションの山口一郎は、本楽曲に関して「加藤さんの新しいチャレンジにサカナクションとして協力できる機会を頂けてとても光栄です」とコメントを寄せた。

また、本作のティザー映像がTVerにて公開されている。

コメント戸次重幸（ミズノ／水野学役）「これは確実に......シーズン 2 がある！」始めの数話分の本を読んだ段階でそう思いました。それほど本が既に面白すぎて、早く撮影が始まらないかと心が踊りました。顔合わせ後の本読みで、自分の台詞で笑いが抑えられなくなり、本読みが中断するという、私の役者人生のなかでも初めての出来事もあったぐらいです。私の役所に関しては、なかなかにぶっ飛んだ設定をいただき、この歳でこれをやるかという、今の自分に対してもなかなかに挑戦的な役であり「初心忘るるべからず」という精神で全力でやらせて頂きました。既に撮影が終えている今、軽く燃え尽き症候群にあるほどです。加藤監督に関しては、初監督とは思えないほどの完璧な演出をされていて、今後間違いなく「加藤組」と呼ばれる集団が出来上がる事は間違いありません。後にその加藤組の切り込み隊長と呼ばれる役者になるべく、本当に全力で取り組ませて頂きました。皆様、是非お楽しみください！

六角精児（マドズミ／窓隅光役）オファーをいただいたときは、「本当にやるんだ?!」と驚きました。というのも、数年前に加藤さんから「ドラマをやるかもしれない」と言われたことがあり、その時に「何か手伝ってくださいね」と頼まれていたんです。今回、本当に実現することになり、「じゃあやります！」という気持ちにすぐになりました(笑)加藤さんと左子光晴さんが書かれた脚本を読み、素直に面白いと思いました。加藤さんは、映画やドラマなど、いろいろな作品を幅広くご覧になっていて、ご自身の好きなもの、そしてご自身のやりたいことをしっかりと理解されていらっしゃる。そして左子さんはさすがヨーロッパ企画の方、ポップでありながら、しっかりと登場人物の心情も描かれていて、「なぜそこで動くのか」という理由も非常にわかりやすい。俳優としても、面白くて演じやすい作品でした。深夜ドラマに相応しい、クスッと笑えて、たまに大笑いができる、 それでいてご覧になる方が自分自身のことを考えられるようなドラマにもなっているんじゃないかなと思います。 まずはあまり何も考えずに、気軽に楽しんでいただけたら嬉しいです。

山口一郎（サカナクション）（主題歌）僕が病気でしんどい時でも続けられた番組がSTVラジオの「加藤さんと山口くん」でした。苦しい時も、前を向こうとしている時も加藤さんがずっと背中を押してくれてました。僕が病気と向き合いながら新しい挑戦をできているのも加藤さんのおかげです。そんな加藤さんの新しいチャレンジにサカナクションとして協力できる機会を頂けてとても光栄です。加藤浩次監督初の連続ドラマが面白くなるかどうかはまったくもって未知数ですが、ドラマに合う楽曲をメンバーみんなで丁寧に作り上げられたと思っております。ドラマがヒットできなくても、楽曲がヒットできるように皆さま応援よろしくお願いいたします。（文＝リアルサウンド編集部）