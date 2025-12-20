顔を覆いながら、担架で運び出される南野。(C)Getty Images

写真拡大

　現地12月21日に行われたフランスカップのオセール戦（２−１）で、モナコの南野拓実が左膝を負傷した。36分に途中交代となり、両手で顔を覆いながら担架で運ばれていく姿に、深刻さが窺えた。

　現地メディア『ouest france』は、「左膝に重傷を負った可能性があり、最悪の事態が懸念されている」と報道。モナコのセバスチャン・ポコニョーリ監督の悲痛なコメントを掲載している。

「タキは入院している。まだ何が起こっているのか分からない。十字靭帯断裂の可能性もある。あまり深刻なものではないことを願っているが、最初の検査では良い結果が出なかった」
 
　また、ファンからは状態を心配する声が続々と上がった。

「マジかよ...」
「軽傷であってくれ頼む」
「南野怪我はやばい 軽傷だと願う」
「この時期に膝の怪我は流石にヤバそう」
「W杯までに絶対戻ってきて」
「前十字の可能性もあるのか...泣ける」
「南野の怪我が気になりすぎて寝れない しかも重症っぽい最悪、、 W杯南野いないなんて信じられないからまじで間に合ってくれ頼む」

　北中米ワールドカップ開幕まであと半年、軽傷であるのを祈るばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】