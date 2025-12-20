「十字靭帯断裂の可能性もある」日本代表に激震…南野拓実の怪我は重傷か。モナコ指揮官が悲痛なコメント ファンからは心配の声続々「マジかよ」「軽傷であってくれ」「W杯までに絶対戻ってきて」
現地12月21日に行われたフランスカップのオセール戦（２−１）で、モナコの南野拓実が左膝を負傷した。36分に途中交代となり、両手で顔を覆いながら担架で運ばれていく姿に、深刻さが窺えた。
現地メディア『ouest france』は、「左膝に重傷を負った可能性があり、最悪の事態が懸念されている」と報道。モナコのセバスチャン・ポコニョーリ監督の悲痛なコメントを掲載している。
「タキは入院している。まだ何が起こっているのか分からない。十字靭帯断裂の可能性もある。あまり深刻なものではないことを願っているが、最初の検査では良い結果が出なかった」
また、ファンからは状態を心配する声が続々と上がった。
「マジかよ...」
「軽傷であってくれ頼む」
「南野怪我はやばい 軽傷だと願う」
「この時期に膝の怪我は流石にヤバそう」
「W杯までに絶対戻ってきて」
「前十字の可能性もあるのか...泣ける」
「南野の怪我が気になりすぎて寝れない しかも重症っぽい最悪、、 W杯南野いないなんて信じられないからまじで間に合ってくれ頼む」
北中米ワールドカップ開幕まであと半年、軽傷であるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
