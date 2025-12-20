男性ユニット「FANTASTICS」が21日、静岡・エコパアリーナで全国ツアー最終公演を行った。来年5月から3度目の全国ツアーを開催することを発表。ツアー名を「SUNFLOWER」と、2018年に亡くなった中尾翔太さん（享年22）を象徴する「ひまわり」に決め、オリジナルメンバーの「9人」で躍動することを誓った。

アンコールで大型ビジョンに9枚の花びらと「SUNFLOWER」の文字が映し出されると、ファンは大歓声。リーダーの世界（34）が「全国ツアーやるぞ！」と声を張り上げ、会場のペンライトが大きく揺れた。中島颯太（26）は「自分たちも翔太くんも、僕たち9人が大切にしてるひまわりというものを考えて、思いを乗せてツアーを回っていきたいと思います」と決意を口に。最後のパフォーマンスを終えると、八木勇征（28）は「皆さんの夢を持って、翔太くんと一緒に9人で前に進んでいく」と笑顔で呼びかけた。

開演前の取材で、世界はツアーについて「僕らのメンバーでもある翔太のモチーフ、ひまわりを大事にして今回のタイトルをつけた」と説明。来年のグループ活動に向けて、中島は「馬九行久（うまくいく）っていう言葉がある。午（うま）年で、9つでうまくいくというのを提示していきたい」と意気込んだ。

ステージでは「仮面ライダーガヴ」の主題歌「Candy Blaze」など31曲で8000人のファンを盛り上げた。来年は、所属事務所「LDH」の6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」も控えており、改めて9人で前進していくことをアピールした。