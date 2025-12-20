FANTASTICSが21日、静岡・エコパアリーナで、全国アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025 "BUTTERFLY EFFECT"−FLY WITH YOU−」ツアーファイナルを行った。

ライブ前には、世界（34）八木勇征（27）中島颯太（26）が取材に応じた。

八木はツアーファイナルへの意気込みを、「安全第一にワクワクさせたい。もっともっと見たいと思ってもらえるようなライブにしたい」と語った。

また、「さいたまスーパーアリーナ3日間を皮切りに、先につながる新しいツアーになった」とした。「18公演は（さいたまスーパーアリーナに）来られない方々に会い行く意味もあった」とし、「ライブを通して（ファンとの関係を）作り上げることができた」。

世界は「短かったような、長かったようなツアー」とした。「今日までツアーをやりながら曲も、演出も、ブラッシュアップできるものはして、常にスタッフとチームワークで作っていった」。

中島は「ファイナルは、この演出がラストという感情で、泣いてくださるファンもいる」とし、「このかたちでできることをかみしめながら、次につなげられるように歌いたい」と意気込んだ。

その上で八木は、今年を「来年のPERFECT YEARに向けての中で重要な1年だった」と位置付け、「個人的には、歌が生きがいと感じることが改めてできた」と振り返った。

世界はグループの25年を表す漢字1文字を「化」とした。「曲も、個人も、いろいろ変化、進化してきた。コラボも各メンバーがしていたし、いろんなところで変化、進化のあった1年だった」と説明した。

来年について中島は、「FANTASTICSの興業がファンに届けられていなかったけど、やっと発表できる」とし、「午（うま）年なので馬力良く」と干支（えと）になぞらえて披露した。

また、「調べたら『馬九行久（うまくいく）』で、FANTASTICSの9人の意味と合うので、これを提示していきたい」と、18年に亡くなった中尾翔太さんも含めた9人がFANTASTICSであることを強調した。

その上で、「誰もが口ずさめるヒット曲を出したい」と具体的な目標を掲げた。