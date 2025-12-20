FANTASTICSが21日、静岡・エコパアリーナで、全国アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025"BUTTERFLY EFFECT"−FLY WITH YOU−」ツアーファイナルを行った。

同ツアーはグループ2度目の全国アリーナツアーで8都市18公演を実施。前哨戦として7月、グループ史上最大規模となったさいたまスーパーアリーナ3日間公演を受けての開催となった。同公演でのテーマ「挑戦の始まり、未来の準備」を受け、アリーナツアーには一羽のチョウの羽ばたきがやがて大きな風をとなる“BUTTERFLY EFFECT”になぞらえ、ファンとともに未来へと大きく飛び立つという思いを込めた。

同ツアーで、26年に全国7都市12公演で開催する、グループ3度目の全国アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 "SUNFLOWER"」の開催を発表した。

公演前に取材に応じた世界（34）は「去年の“宇宙を作る”から始まって、今年は“選択が未来を作る”。来年はその行き着いた先で、僕らなりの、1つのゴールの提示」とした。

ツアータイトル“SUNFLOWER”には18年に亡くなったメンバー中尾翔太さんへの思いを込めた。「翔太のモチーフでもあるひまわりを大事にした。ひまわりはポップで明るいだけではなく、いろんなことがあるよねという思いが込められている」とした。また、「いろいろ1曲1曲に意味が込められるツアーになると思う」と意気込みを語った。

開催日程は以下の通り。

＜1＞5月23日、Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA

＜2＞6月20日、広島グリーンアリーナ

＜3＞7月1、2日、大阪城ホール

＜4＞7月18、19日、エコパアリーナ（静岡）

＜5＞7月25、26日、有明アリーナ（東京）

＜6＞9月6日、マリンメッセ福岡A館

＜7＞9月26、27日、国立代々木競技場 第一体育館（東京）

＜8＞10月11日、サンドーム福井