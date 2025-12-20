人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」が２１日、静岡・袋井市のエコパアリーナで全国アリーナツアー「“ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ ＥＦＦＥＣＴ”―ＦＬＹ ＷＩＴＨ ＹＯＵ―」（８都市１８公演）の最終日を迎え、２時間半をかけて全３１曲を披露した。

今年最後のライブで華麗に舞った。チョウを思わせるカラフルな衣装で登場し、ツアーのテーマ曲「ＢＦＸ」で激しいダンスとともに幕開け。ボーカルの中島颯太（２６）はファン８０００人に「ファイナル、ぶち上がっていけるか？ 最高の盛り上がり作っていこうぜ！」と叫び、自身の主演映画「ロマンティック・キラー」（公開中）の主題歌「ずっとずっと」や「Ｔｗｉｌｉｇｈｔ Ｇｌｉｔｔｅｒ」などを熱唱した。

八木勇征（２８）は、中島とともにボーカルオーディションに合格した日から８年を経たことに感慨深げ。「ＦＡＮＴＡＲＯ（ファンの総称）たちに思いを届けることだけを考えて一曲一曲を歌ってきた。目の前の人たちを思って歌った時にはきっと歌心が宿ると、２８年生きてきて初めて思いました」とかみ締めた。

来年は、ＬＤＨにとって６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。中島は「来年は午年ということで馬力よく！」と抱負で笑わせ、誰もが口ずさめるようなヒット曲を出すと誓った。現在は８人で活動するが、２０１８年に胃がんで亡くなったパフォーマー・中尾翔太さん（享年２２）の存在を念頭に「うまくいく、という字は『馬』『９』『行く』（と読める）。『９人でうまくいく』というメッセージを提示していきたい」とした。八木は「誰一人欠けることなく健康でいられるような『体調ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ』にしたい」と語った。

今ツアーで披露した新曲「ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ ＥＦＦＥＣＴ」は２２日に配信される。アンコールでは、来年５月２３日からのアリーナツアー（７都市１２公演）開催を発表。ツアータイトルの「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」は、中尾さんのモチーフ・ひまわりをイメージした。リーダーの世界（３４）は「披露する一曲一曲に意味合いがこもったツアーになる」と予告。空高く羽ばたき、とびきり大きな花を咲かせる。（堀北 禎仁）