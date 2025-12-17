球団発表…2022年に3冠王獲得

ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルト・村上宗隆内野手と契約を結んだことを発表した。村上はこのオフにポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指し、交渉期間は22日の午後5時（同23日午前7時）までとなっていた。

村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得するなど、NPB通算8年間で843安打、打率.270、246本塁打、出塁率.394、OPS.951と圧倒的な成績を残している。今季は故障でわずか56試合出場に終わったが、22本塁打をマークした。2021年には五輪で金メダル、2023年にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一と国際試合でも力を発揮した。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」のFA選手ランキングで村上は全体4位に位置づけられ、予想契約は8年1億8000万ドル（約284億円）とメガディールが期待されていた。

米スポーツ放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると、一塁手での起用が見込まれているという。

ホワイトソックスは過去に恩師の高津臣吾氏が在籍した他、井口資仁氏、福留孝介氏がプレー。村上が4人目となる。（Full-Count編集部）