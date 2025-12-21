アヴィレックス × ミスターブラザーズ・カットクラブ　両ブランド名をあしらったレザージャケットを発売

「アヴィレックス（AVIREX）」がブランド誕生50周年を記念し、創業10周年のバーバーショップ「ミスターブラザーズ・カットクラブ（MR.BROTHERS CUT CLUB）」とのコラボレーションジャケットを発売した。現在、アヴィレックス一部店舗や、葛屋東京および葛屋東京オンラインなどで取り扱っている。

【画像をもっと見る】

コラボジャケットは、アヴィレックスのシグネチャーモデルである「バーシティ ジャケット（VARSITY JACKET）」をベースに製作。フロントの胸元には、ミスターブラザーズ・カットクラブのブランド名を、バックにはアヴィレックスの文字と車のグラフィックをあしらった。サイズはS〜XLまでを用意する。価格は11万8800円。

◾️ AVIREX × MR.BROTHERS CUT CLUB VARITY LEATHER JACKET

発売日：2025年12月20日（土）

取り扱い店舗：AVIREX渋谷、AVIREX 原宿、AVIREX 新宿、AVIREX 心斎橋、AVIREX 仙台、AVIREX広島、AVIREX 名古屋栄、mix.tokyo AVIREXオンラインストア、葛屋東京、葛屋東京オンラインストア