大リーグのホワイトソックスが21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）と契約合意したと発表した。契約期間は2年で、総額3400万ドル（約53億6300万円）。背番号は「5」。会見は22日（同23日）に本拠地レート・フィールド内で行われる予定。低迷が続く球団の切り札として25歳の日本が誇る大砲がメジャーの舞台に立つ。

ホ軍は低迷のまっただ中だ。24年は大リーグワースト記録を更新する121敗、今季もリーグワーストの102敗を喫して2年連続地区最下位に沈んだ。チーム打率・232は両リーグ28位。選手層も薄く、一、三塁は固定できていない。今季打率・234、16本塁打、60打点の25歳のバルガスが一、三塁で併用され、チームトップの22本塁打で二塁がメインのソーサも一塁を守ることが多かった。井口資仁が1年目だった05年に3度目のワールドシリーズ（WS）制覇を果たして以降、20年WS進出なし。村上が再建の切り札となる。

▽シカゴ・ホワイトソックス ア・リーグ中地区所属でリーグ創設の1901年から加盟している伝統球団。1906年、17年、2005年にワールドシリーズ制覇。五大湖に面し風が強く「ウインディーシティー（風の街）」とも呼ばれるイリノイ州シカゴが本拠。1919年には八百長事件（ブラックソックス事件）で強打者の“シューレス”ジョー・ジャクソンら8選手が永久追放。その後は長く低迷期が続いた。日本選手は過去、高津臣吾、井口資仁、福留孝介が所属。本拠はギャランティード・レート・フィールド。