ヒアルロン酸を全身に浴びた日曜地獄
オープニングトーク
「遂にこの日がやってきたやん」
岡田師匠の一言で始まった今週のおかしば。遂にこの日、そうです。我らがしばんちゃんが審査員を務める日本一の漫才師を決める大会です。おかしばは漫才師と審査員を応援しています。
柴田「そうですね、遂に高田純次さんに会えましたから」
高田純次さんに会えた事を指して「この日」でした。
岡田「もうドキドキや。岡田THEムービーまで1ヶ月切ったわ」
師匠の「この日」は自身が主演を務める映画の公開日までの話でした。
柴田「その映画の話、世の中のどこからも聞かないんですけど、本当ですか？」
などなど・・・、寄り道しましたが、おかしば的にはかなり早めに「M-1の話」になりました。
岡田「なんか今日は審査委員長が疲れというか、なんかいつもと違うな。甲斐ちゃんも分かると思うけど」
甲斐「そうですね」
岡田「ここ1ヶ月2ヶ月は審査員メガネを掛けていて、ネタを見ても素直に笑われへんやろ」
柴田「そうですね。自分たちがそうだった様にすごく人生が変わるじゃないですか」
岡田「そうやな。国民的行事と評されていますから」
柴田「なんでそんなイベントになっちゃったんだろ。やめてくれよ」
岡田「例えるとオリンピックの審査員みたいな。そのレベルになってますよ」
柴田「そうだ。＜TOKYO～＞ですよね」
岡田「違います。開催地決定の人じゃないです。クリステルさん喜んでないです」
柴田「SHINKU JESHIKA～」
岡田「なんかシンクロが始まりそう。昔のめちゃイケのシンクロが始まりそう」
柴田「水降ちるやつ、あれ大変だったなぁ～」
岡田「もうええねん。出演者と違ったプレッシャーが審査員に掛かってますもんね。いつ頃審査員って分かったの？」
柴田「いや、まだ行くか分からないです」
岡田「緊張してるんですね。審査員登場シーンで大舞台から降りて来るのを想像して緊張してるんですか？」
柴田「いつ頃とかではなく、審査員が発表するまで分かりませんでした」
岡田「近々だったんですね」
柴田「先日まであんなに楽しそうにM-1の話してたのに、先週全くしなかったでしょ」
岡田「分かりやすかった。パタリとしなくなったんで、こいつ怪しいなと。前回の審査と変わる部分はあるの？」
柴田「前回よりも気持ちの面では落ち着いてます。あの空気を前回は知らなかったんで。それでも前回はお客さんだった。思いっきり笑っちゃおうって。ただ今はどんな事言うんだろうって、見ている人が審査員を見ているところがある」
岡田「そうやな。芸人さんに点数を付けながらも自分にも点数を付けてる。そんな感じやもん」
柴田「でももう割り切って笑いにいっちゃう。決勝に出てくる人たちって俺たちも経験してるけど、1万組を勝ち上がってきた精鋭9組だから。その中で自分的にどれだけクリティカルがあったか」
岡田「難しいでぇ～」
柴田「だから本当は会議室メンバーでやりたい」
結局審査員をやる前にプライベートで会議室を借りて、仲の良い一般の人たちとワイワイ言いながらM-1を見ていた会議室メンバーでM-1を見たい！という事でした。
※メンバーの「たくや」「たむら」「かずぽよ（おじさんです）」は辛辣軍団らしいです。
柴田「会議室で起こってるんだ。会議室のドアを封鎖します」
岡田「室井さん！」
※その他「THE W」の粗品さんの審査コメント、そして本番中にますだおかだって言ってほしいなど、M-1を絡めたトークを繰り広げました。
ゲスト「千賀健永さん（Kis-My-Ft２）」
キスマイからは４人目の登場。もうありがたい限りです。
名言が数多く飛び出しました。
まずは個展を開催した時の話から・・・。
「今年はロンドンでやらせてもらって」
柴田「世界的アーティストじゃん！」
俳句をやる様になった話では・・・。
「ライブに来てくれるお客さんがうちわじゃなくて巻物にメッセージを書いていた」
岡田「扇子かと思ったらその上をいった！」
絵をどこで描いているのかの話では・・・。
「今度僕のアトリエ遊びにきます？」
岡田「かっこいい～」
後半は美容トークに花が咲きまくりました。
おかしばではほぼない「美容トーク」ですが。。。
何を隠そう岡田師匠は本場韓国で「シミ取り」「リフトアップ」をしてきた美容師匠。
そしてしばんちゃんも全身脱毛をしている美容審査員です。
そこから美容ワードが飛び交います。
柴田「毛がないと湯船に足をつけた時に加速した」
柴田「ジョンソン・エンド・ジョンソン」
岡田「リフトアップの糸はなかなかの奴や」
千賀「リフトアップはこめかみの辺りに糸を入れて」
千賀「糸は溶けるとコラーゲンになる」
岡田「シミの取り放題」
千賀「柴田さんは治したら良いところを聞かれると結構あるんです」
千賀「骨格がステキなんで」
千賀「化粧水だけじゃなく、乳液、クリームまで塗ってください」
千賀「化粧水だけだと蒸発しちゃうんで」
千賀「柴田さんは敏感肌」
千賀「セラミドとヒアルロン酸」
美容トーーーークが止まりませーーーーん。
藤ヶ谷さんの香水の話や新曲の話もしております。
メッセージテーマ「今、サンタさんから貰いたいもの」
岡田師匠の欲しいものは前回の放送では「卵形のひげ剃り」でしたが、今日は「柴田くんの仕事」でした。
話を掘り下げて聞くと、さんまさんの番組で前澤友作さんの豪邸を訪問。
あの仕事ええわぁ～とのこと。
そこからロケの話になり、前澤さんの話やさんまさんの話を展開。
前澤さんのもてなす心、家の構想、壁紙は海外の方を召集、そしてさんまさんとのロケ。
岡田「さんまさんにロケの入りの一言褒められてて羨ましいわぁ～」
とにかく師匠の羨ましい～、欲しい～が止まりません。
もちろんおかしばの申し子たちのメールも紹介。
例えば「自分に合った枕」
色々試したのですが、合うものがなく、そこで岡田サンタへのお願いでした。
岡田「色々試したのなら、この方もう枕はいらないですね。手の平をくっ付けて横になってください」
例えば「テレビ」
色々ありましたが、しばんちゃんはリビングをビングと呼んでいます。
例えば「かつての右肩」
草野球をやっていて当時の投球を取り戻したい！白髪は増えてもいい！
爆笑！おかしば大喜利
今週のお題は「クリスマスが終わったサンタクロース、まず何をする？」でした。
岡田師匠が岡ポイントは上げないという頑なモードになり、大混戦モードに突入しております。
来週で第12シーズンがラスト。12代目チュニンピニヨン（チャンピオン）が決まります。
それでは＜ワンワンニャンニャン夫妻＞の全回答です。
＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞
⭐︎サングラスと水着を持って南国へ旅行
⭐︎シーシャでリフレッシュ
⭐︎どの家のママが一番好みだったかランク付け
⭐︎余ったプレゼントをメルカリに出品
⭐︎ヒゲをきれいに剃って、ここから、また1年かけて伸ばす
＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞
◎レンタルトナカイを返しに行く
◎来年のサンタクロース当番にトナカイを預ける
◎奥さんが寝ているベッドに、そーっと入る
◎浮かれた気分をリセットする為、滝行に行く
◎両脇に美女を従え、札束風呂に入る
来週のお題『岡田さんに「言うとしたら俺や！」と言わせて下さい』
来週のゲスト・真空ジェシカが漫才のツカミで使っているネタ、岡田師匠バージョンです。
回答例）仕事が終わったら誰よりも先に帰宅します。
回答例）天気の話が大好きです。
エンディング&業務連絡
来週（12月28日）はゲストに「真空ジェシカ」が登場。
毎年恒例になっております。質問&メッセージ受付中です。
メッセージテーマは「今年の汚れ、今年の内に」
2025年の失敗談や年内に言っておきたいこと、吐き出したい思い、そんな2025年の汚れをメールして下さい。
BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」
周囲に理解されないこだわりメール募集中です。竹川由華がメールを読むそしてバイクあるあるを言います。
調査隊は「池城どんぐし」が登場。行政書士事務所で働くどんぐしさんに「行政書士とは？」を調査してもらいます。
そして2026年初回の1月4日は収録です。
※来週12月28日に撮ります。
メッセージテーマは「馬にまつわる話」
馬に乗った話、午年系の話、馬顔トーク、競馬エピソード、思わずヒヒ～～ンと言ってしまった話、とにかく「馬」です。
1月4日分の大喜利もお願いします！
お題「地獄の正月あるあるを教えて下さい」
回答例）餅を喉に詰まらせると大笑いが取れる。
回答例）トゲトゲ山は正月だけ輪投げで遊んでもいい。
調査隊は「タルタル関数」が登場。
「2026年はどうなるのか？」調査してもらいます。
1月4日分のメールは12月27日（土）までにお願いします。
※ここだけの話少しこぼれても大丈夫です。
12月28日は2本撮り、これで2025年はフィニッシュです。
今日はM-1グランプリ直前の生放送でした。
審査員を務めるしばんちゃんはいつもの席に座るなり憂鬱な表情。かなり気持ちが入っていました。
そして10分後に入ってきた相棒の岡田師匠。来るなり「もう始まってますか？」「M-1どう？」
２人の温度差が凄かったんです。
YouTubeにアップ予定、ぜひご覧ください！
閉店ガラガラSeeYou～！
柴田さんお疲れ様でした。
X：https://x.com/okashi_joqr
Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916