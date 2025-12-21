東京駅で人気のスイーツバーガーブランド「キャプテンスイーツバーガー」から、初となるお年賀ギフトが登場します。2025年12月22日(月)より、縁起の良いモチーフをあしらったお年賀限定パッケージが販売開始。帰省や新年のご挨拶にぴったりな特別感と、思わず笑顔になるユニークさを兼ね備えたギフトは、年末年始の手土産選びに迷う女性たちの心を掴みそうです♡

初のお年賀限定パッケージが登場

「キャプテンスイーツバーガー」初となるお年賀限定ギフトは、かがみもちやだるまをモチーフにした年末年始だけの特別デザイン。

東京駅限定スイーツとして累計販売1000万個を突破した人気ブランドらしい、遊び心あふれるパッケージが魅力です。お年賀や新年のご挨拶はもちろん、東京土産としても注目度の高い一品です。

キャプテンスイーツバーガーのお年賀限定♡東京駅発スイーツバーガーギフト

代表作チーズチョコレートバーガー

看板商品の『チーズチョコレートバーガー』は、とろりとはみ出すチーズショコラが印象的。

チーズパウダーを練り込んだサクサクのバンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなショコラをサンドし、ホイップショコラをトッピング。

甘さと塩味のバランスがクセになる、満足感たっぷりのスイーツバーガーです。

苺づくしのストロベリーバーガー

もう一つの味は『ストロベリーバーガー』。“苺のおいしさをまるかじり！”をテーマに、甘酸っぱい苺を練り込んだストロベリーショコラを大胆にはみ出しサンド。

苺が香るバンズクッキーと、ミルキーなホイップショコラが織りなす華やかな味わいは、見た目も可愛く女性人気間違いなしです。

新年のご挨拶に心弾むギフトを

『キャプテンスイーツバーガーセットお年賀限定パッケージ10個入』は、チーズチョコレートバーガー5個、ストロベリーバーガー5個入りで、価格は2,268円(本体価格2,100円)。

2025年12月22日(月)～2026年1月上旬頃までの期間限定販売です。話題性も美味しさも兼ね備えたスイーツバーガーで、新年のご挨拶を楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♪