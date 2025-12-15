ソリストがリニューアル♡快適UV習慣を叶える新ライン誕生

年々長くなる夏と高まる紫外線量に合わせ、日焼け止め選びもアップデートが必要な今。ナリス化粧品のUVブランド「ソリスト」がリニューアルし、使い心地やシーン別に選べるラインナップへ進化しました。肌へのやさしさと紫外線防御力、毎日使いたくなる快適さを追求した処方で、家族みんなのUV習慣を心地よくサポートします♡

肌想いと紫外線対策を両立

ソリストは「もっと肌想いに、もっと紫外線に強く、もっと快適に」を目指したリニューアル。

エクトイン(保湿成分)をはじめ、水溶性セラミド/グルコシルセラミド（保湿成分）、ワサビノキ種子エキス（保湿成分）など多彩な保湿成分を配合し、紫外線や乾燥ダメージから肌を守ります。

※すべての人にアレルギーが起こらないというわけではありません。

汗やこすれに強く石けんオフ

汗水ブロック成分/アクリレーツコポリマー（被膜形成剤）や擦れブロック成分/(エチルヘキサン酸/ステアリン酸/アジピン酸)グリセリル（油性基剤）配合で、サラサラ感をキープ。

全品ウォータープルーフ対応ながら石けんやボディソープで落とせる設計です。RIPT・光パッチ・全使用原料パッチ・24時間閉塞パッチテスト済。

選べる3タイプの新製品

ソリストパーフェクトUVシールドミルク



価格：1,980円（税込）

するする伸びるミルクタイプで、スポーツシーンにも対応。

容量：80g

SPF50＋/PA＋＋＋＋

UV耐水性：★★

使用部位：顔・身体

ウォータープルーフ：〇

ソリストマイルドUVアクアキープジェル



価格：1,980円（税込）

みずみずしい潤い感で、乾燥が気になる人に。

容量：180mL

SPF37/PA＋＋＋

UV耐水性：★

使用部位：顔・身体

ウォータープルーフ：〇

ソリストエアリータッチUVシールドスプレー



価格：1,980円（税込）

サラサラ速乾で塗り直しにも便利。

容量：90g

SPF50＋/PA＋＋＋＋

UV耐水性：★★

使用部位：顔・身体・髪※顔への直接噴霧は不可

ウォータープルーフ：〇

毎日続けたい新しいUV習慣

テクスチャーや使い方で選べるようになったソリストのリニューアルは、日常からレジャーまで幅広いシーンに対応。

無パラベン・無鉱物油（エアリータッチUVシールドスプレーを除く）・無タール系色素・無香料といった配慮も嬉しいポイントです。

自分に合った1本を見つけて、紫外線対策をもっと心地よく続けてみてください♪