タリーズの抹茶♡冬限定「抹茶ホワイトモカ」とパン・オ・ショコラ登場

タリーズコーヒーから、冬季限定の抹茶スイーツとドリンクが登場します。12月26日（金）より発売の「抹茶ホワイトモカ」は、京都府産宇治抹茶の香りとホワイトチョコのまろやかな甘みが溶け合う一杯。さらに「抹茶パン・オ・ショコラ」は、クロワッサン生地に抹茶風味のダマンドとチョコを重ねた和洋折衷ペストリー。寒い季節に心温まる“抹茶づくし”のひとときを楽しめます♪

冬限定♡抹茶ホワイトモカでほっと一息



「抹茶ホワイトモカ」（HOT/ICED・Tall 695円）は、京都府産宇治抹茶の上品な苦みとホワイトチョコのまろやかな甘みをブレンド。

ホイップクリームとチョコが溶け合うクリーミーな口あたりで、抹茶の奥深い風味が引き立ちます。寒い日も心ほぐれる、冬限定の贅沢なドリンクです。

抹茶パン・オ・ショコラで和洋折衷スイーツを満喫



「抹茶パン・オ・ショコラ」（380円）は、クロワッサン生地でチョコを包み、抹茶風味のダマンドを重ねた和洋折衷ペストリー。

抹茶のほろ苦さとチョコのコクが絶妙にマッチし、冬のティータイムにぴったり。抹茶ホワイトモカと合わせて“抹茶づくし”の贅沢を楽しめます♪

冬におすすめ♡ジンジャーハニーレモネードティーも



「＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー」（Short 600円/Tall 660円・HOT/ICED）は、生姜のピリッとした辛みとレモンの爽やかな酸味、はちみつのまろやかな甘みが絶妙にマッチ。

心も体も温まり、冬のほっとひと息におすすめです。

タリーズの抹茶で冬の贅沢時間を楽しもう♡



12月26日よりタリーズコーヒーで発売される冬限定「抹茶ホワイトモカ」（Tall 695円）と「抹茶パン・オ・ショコラ」（380円）は、抹茶の香りとチョコの甘みが織りなす冬の贅沢メニュー。

寒さが身に染みる日も、心温まるひとときをお届けします。ぜひこの季節だけの“抹茶づくし”を堪能して、ほっとひと息つく時間を楽しんでください♪