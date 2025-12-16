ソフトバンクが台湾プロ野球（CPBL）の味全から海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）と基本合意したことが21日、分かった。3年総額15億円に迫る大型契約で、背番号は18に決定。近日中に正式発表される。入団会見は26日に台湾で行われる予定で、日本では来年1月になる見込み。

最速158キロを誇る徐には日米の複数球団が獲得に興味を示していたが、他球団を大きく上回る条件を提示したソフトバンクへの入団が決定的となっていた。球団は先発の一角として大きな期待を寄せている。

徐は2020年にCPBLのドラフト1位で味全に入団し、右肘手術を乗り越えた23年にチームの台湾シリーズ制覇に貢献してMVPを獲得した。今季は19試合に登板して5勝7敗、防御率2・05だった。

ソフトバンクは来季の外国人投手として、DeNAで通算15勝のアンソニー・ケイ投手（30）、阪神で同6勝を挙げたジョン・デュプランティエ投手（31）の獲得に動いたが、いずれも契約合意には至らなかった。徐獲得はリーグ3連覇を目指す来季に向けた外国人選手の本格補強第1弾と言えそうだ。