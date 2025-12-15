◇オランダ1部第17節 フェイエノールト1ー1トゥエンテ（2025年12月21日 ロッテルダム）

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世（27）が21日、本拠でのトゥエンテ戦に先発フル出場するも無得点。試合は味方に退場者が出て数的不利となったが1ー1のドロー。公式戦4連敗を回避し、年内最終戦を終えた。また、同じ日本代表DF渡辺剛（28）もフル出場を果たした。

上田と渡辺は前節に続き2人揃って先発出場。だが劣勢の展開となり前半19分、DF渡辺のシュートブロックも及ばず相手FWロッツに決められ失点。0ー1とリードされ前半を終えた。

後半立ち上がりから攻勢に転じると同29分、右サイドを抜け出したFWボルジェスが同点弾。ようやく追いついたが直後にMFバレンテが2枚目のイエローカードを受け痛恨の退場。数的不利となってしまい1ー1のドローに終わった。

前半ほとんど見せ場のなかった上田は後半26分、左からのクロスに左足ボレーを放つも枠を捉えられず。同38分にも左足でシュートを狙ったが不発でリーグ戦2試合連続の無得点。今季“前半戦”17試合で18得点という成績で終えた。