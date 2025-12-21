º´Ìî³¤½®vsÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¡Ä¥Ö¥ó¥Ç¥¹ÆüËÜÂåÉ½ÂÐ·è¤Ï¡¢·è¤á¼ê¤ò·ç¤¥¹¥³¥¢¥ì¥¹·èÃå¤Ë
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÆ±MFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1¾¡4Ê¬9ÇÔ¤ÈÂç¶ìÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö7¡×¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤â¸½ºß16°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Á°Àá¤ÏÆ£ÅÄ¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÀîùõ¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£º´Ìî¤ÈÆ£ÅÄ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£²¼°Ì¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Î¾¼Ô¾ù¤é¤º¿µ½Å¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤¬º´Ìî¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¿ï½ê¤ÇÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢°®¤ë¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£Í£°ì¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡73Ê¬¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£±¦Â¤Ë»ý¤ÁÊÑ¤¨¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Áê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý0¤Ç»î¹ç¤Ï·èÃå¤·¤¿¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¼¡Àï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡0¡Ý0¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÆ±MFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1¾¡4Ê¬9ÇÔ¤ÈÂç¶ìÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö7¡×¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤â¸½ºß16°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Á°Àá¤ÏÆ£ÅÄ¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢°®¤ë¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£Í£°ì¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡73Ê¬¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£±¦Â¤Ë»ý¤ÁÊÑ¤¨¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Áê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý0¤Ç»î¹ç¤Ï·èÃå¤·¤¿¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¼¡Àï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡0¡Ý0¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê