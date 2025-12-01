セリエA 25/26の第16節 サッスオーロとトリノの試合が、12月21日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、チェ・アダムス（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、トリノは同時に2人を交代。ドゥバン・サパタ（FW）、グビダス・ギネス（MF）に代わりジョバンニ・シメオネ（FW）、イバン・イリッチ（MF）がピッチに入る。

63分、サッスオーロは同時に2人を交代。アステル・ブランクス（MF）、ワリド・シェディラ（FW）に代わりルカ・リパーニ（MF）、ルカ・モーロ（FW）がピッチに入る。

66分に試合が動く。トリノのニコラ・ブラシッチ（MF）がPKを決めてトリノが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トリノが0-1で勝利した。

なお、サッスオーロは32分にネマニャ・マティッチ（MF）、38分にセバスティアン・バルキエビッツ（DF）、76分にジェイ・イツェス（DF）に、またトリノは72分にイバン・イリッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 01:00:26 更新