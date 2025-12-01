プロ・リーグ 25/26の第19節 シントトロイデンとメヘレンの試合が、12月22日00:00に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、マティス・セルベ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、畑 大雅（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の8分に試合が動く。シントトロイデンの後藤 啓介（FW）のアシストからレイン・フアンヘルデン（DF）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

ここで前半が終了。1-0とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、シントトロイデンが1-0で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）は先発し84分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は出場しなかった。畑 大雅（DF）は出場しなかった。

2025-12-22 02:00:48 更新