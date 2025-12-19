ボートレース宮島の「２０２５ハッピークリスマスカップ」は２１日、予選２日目が行われた。

川島拓郎（３６＝静岡）は７Ｒ、２コースから差して中辻博訓、藤森陸斗と首位を争うと、２Ｍを先に回って今節初白星を挙げた。

相棒６６号機は、前節の田中信一郎（準Ｖ）をはじめ３節連続で優出中の好調機。「行き足から伸びはいいです。特に行き足が良くて、そこは気に入っています。出足はもうちょっと欲しいですね。チルトはマイナスの方が乗りやすいので、マイナスで合わせていきます」と感触も上々だ。

７月の多摩川でデビュー初優出（４着）。１１月から審査が開始した２０２６年後期適用勝率も、５点前後を推移とキャリアハイを更新する勢い。「調子はドーンと上がっているわけじゃないけど、徐々に良くなってます。スタートを行けるようになったことが大きいですね。早いわけじゃないけど、遅れることが減ったのが成績につながっていると思う。でも、調子に乗ると切っちゃうと思うので、事故のないように気を付けます」とスタート力の向上を好調の要因に挙げる。

機力に恵まれた今節も「優出を目指して頑張りたいです」と気合パンパン。３日目以降も目が離せない存在だ。