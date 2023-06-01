¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¼ãÎÓµÁ¿Í 17°Ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Í½ÁªÆÍÇË¡Ö¾¡¤Ä¤Ê¤é£Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£´Àï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£Ã¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓµÁ¿Í¡Ê£²£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤ÏÁ°È¾£´£Ò¡¢¸ÇÄê¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£³¤È¾å¡¹¤Î£Ó¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ÆÂç¾ì¹±µ¨¤Ëº¹¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ»Ãæ¤ÏÌÖÂåÎÉ²ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ£²Ãå¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£µÃå¤È½ÐÆþ¤ê¤Î·ã¤·¤¤Ãå¼è¤ê¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Áª¤ò£±£·°Ì¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ£µ¹æµ¡¤ÏÁ°²ó¤ÎÍ¥½Ðµ¡¡Ê£µÃå¡Ë¤À¤¬¡¢Á°¸¡¤«¤éÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½éÆü¤Ï£¶¡¢£µÃåÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ê¡ÖÀäË¾¤Ç¤¹¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤ÎÄ´À°¤Ç£²ÆüÌÜ¤Ï¤Þ¤¯¤ê¡¢Æ¨¤²¤ÇÏ¢¾¡¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎàÃù¶âá¤¬À¸¤¤¿¤¬¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤Ï»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤·¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ç³ê¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â¡£
¡¡½àÍ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤òµá¤á¤ë¤ÈÄ¾Àþ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤¬»ý¤ÄÊý¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¡¤Ä¤Ê¤é£Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ì·â¾¡Éé¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÀï»Î¤¬µ¤¹ç¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£