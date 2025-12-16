ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日、ＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、２年３４００万ドル（約５４億円）で「一塁でプレーすることになりそう」だという。１１月８日にポスティング申請を行い、交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（日本時間２３日の午前７時）に迫る中での“電撃移籍”となった。

◆シカゴ・ホワイトソックス球団史 １９０１年ア・リーグ誕生とともに創立。同年初代リーグチャンピオンになるなり、１９０６、１９１７年にはワールドシリーズ（ＷＳ）を制覇。しかし、１９１９年のＷＳで八百長関与したとして８人の選手が永久追放となった。この一件から低迷していたが、２００５年、ダイエーから井口資仁内野手が加入しスモールベースボールで８８年ぶりの世界一に駆け上がった。その後２００８年、２０２１年に地区優勝を果たすもポストシーズンで敗退。２０２４年は１２１敗のワースト記録を作るなど最近３年間は連続して１００敗以上。それでも今季は７月デビューの２３歳コルソン・モンゴメリー内野手らの活躍で勝率を前半戦の・３３０から・４３１にまで引き上げた。

在籍した日本人選手は井口のほか、高津臣吾、福留康介。監督は今季就任のウィル・ベナブル。本拠地のレイトフィールドは右中間、左中間の膨らみがないため比較的本塁打が出やすい１９９１年完成のスタジアム。オーナーのジェリー・ラインズドルフ氏はＮＢＡの人気チームだったシカゴ・ブルズも所有していた。