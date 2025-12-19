[12.21 ブンデスリーガ第15節](ヴォイト・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 41 ディアント・ラマイ

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 5 ベネディクト・ギンバー

DF 6 パトリック・マインカ

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 17 マティアス・ホンサック

MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

MF 20 ルカ・カーバー

MF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

MF 30 ニクラス・ドーシュ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

控え

GK 1 ケビン・ミュラー

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 28 アダム・コーレ

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 21 アドリアン・ベック

MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 29 ミッケル・カウフマン

FW 31 サーロード・コンテ

監督

フランク・シュミット

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 21 伊藤洋輝

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 42 レナート・カール

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 30 C. Kiala

DF 34 D. Ofli

MF 33 Javier Fernández

MF 38 F. Chávez

MF 47 David Santos

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります