ハイデンハイムvsバイエルン スタメン発表
[12.21 ブンデスリーガ第15節](ヴォイト・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 17 マティアス・ホンサック
MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 20 ルカ・カーバー
MF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
控え
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 28 アダム・コーレ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 21 アドリアン・ベック
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 29 ミッケル・カウフマン
FW 31 サーロード・コンテ
監督
フランク・シュミット
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 30 C. Kiala
DF 34 D. Ofli
MF 33 Javier Fernández
MF 38 F. Chávez
MF 47 David Santos
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります