フィギュアスケートの全日本選手権は２１日、東京の国立代々木競技場第一体育館で行われ、女子は坂本花織選手（２５）（シスメックス）が５年連続６度目の優勝を飾った。

日本スケート連盟は大会後に来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を発表し、女子は坂本選手と１７歳の中井亜美選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら３人が選ばれた。北京五輪銅メダルの坂本選手は３大会連続の代表となる。

男子は、北京五輪銀メダルの鍵山優真選手（２２）（オリエンタルバイオ）ら３人を選出。ペアは、昨季の世界選手権を制した三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）など２組が代表に決まった。日本のペアが五輪に２組出場するのは初めてとなる。

坂本「ひそかな目標果たせてうれしい」

ミラノ・コルティナ五輪に挑む日本の陣容が決まった。代表３枠の女子の１枠目は、全日本選手権を５連覇した坂本。記者会見では「ひそかに目標にしていた五輪３大会連続出場を果たせてうれしい」と笑顔を見せた。２枠目には、今季シニア本格デビューでグランプリファイナル２位の中井が入り、全日本３位の千葉が３枠目に選ばれた。

男子は、ジュニア時代から切磋琢磨（せっさたくま）し、今回の全日本選手権でそろって表彰台に上がった鍵山、佐藤、三浦の３人。鍵山は「（五輪まで）やるべきことに集中したい」と意気込んだ。ペアの三浦、木原組はこの種目で日本勢初の金メダル獲得を目指す。木原は「自分たちの目標を（絶対に）達成する気持ちで臨みたい」と力を込めた。

日本スケート連盟の竹内洋輔・フィギュア強化部長は「『金を含む複数メダル』を目標に立てている」と語った。団体戦のメンバーは、大会規則により非公表。