ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日（日本時間２３日）、複数の米メディアが伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、２年３４００万ドル（約５４億円）で、一塁でプレーする見込みだという。米大リーグ公式サイトは、日本で３冠王をはじめ通算２４６本塁打を放つなど実績を残す村上を「日本で最も恐れられたスラッガー」「ＮＰＢを代表する最大級のスーパースターの１人」などと評し、速報した。

村上は、１１月８日にポスティング申請を行い、交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（同２３日午前７時）に迫る中での“電撃移籍”となった。

ホワイトソックスは、２１年に地区優勝を果たしてポストシーズンに進出。その後はチームの再建期に入って苦しみ、２２年こそ勝率５割の地区２位に入ったが、２３年は借金４０で地区４位、２４年は借金８０、２５年は借金４２で２年連続で最下位に沈んだ。直近３年間の借金の合計は１年間の試合数と同じ「１６２」。全３０チームの中でも特に苦しんでいるチームの一つだ。課題の得点力不足解消＆チーム再建へ。日本が誇るスラッガーがついに海を渡る。