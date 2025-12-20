【今日の献立】2025年12月22日(月)「フライパンひとつで！揚げない酢鶏」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「フライパンひとつで！揚げない酢鶏」 「カボチャの煮物」 「焼き豆腐のみそ汁」 の全3品。
手軽に作る酢鶏をメインに、ショウガ入りのカボチャの煮物、みそ汁を添えた体温まる献立。
【主菜】フライパンひとつで！揚げない酢鶏
鶏もも肉を炒めて野菜と合わせ調味料を加えたら完成！甘酢がさっぱりしておいしい酢鶏です。
調理時間：20分
カロリー：673Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 適量(鶏もも肉の正味の分量の0.5%)
片栗粉 適量 サラダ油 大さじ1.5
玉ネギ 1/4個
パプリカ (赤)1/2個
ニラ 1/2束
＜合わせ調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
ケチャップ 大さじ2
砂糖 大さじ2
酢 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
ショウガ汁 1片分
水 大さじ4
片栗粉 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
玉ネギは4つのくし切りにしてほぐし、長ければ半分に切る。パプリカは種とヘタを取り除き、乱切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。
2. 玉ネギとパプリカを加えて炒め合わせ、＜合わせ調味料＞を加えてフライパンに蓋をし、火を弱めて蒸し煮にする。
3. 鶏もも肉に火が通ったら火を強め、ニラを加えて炒め合わせ、トロミがついたら器に盛る。
【副菜】カボチャの煮物
ショウガが入った、体温まる煮物です。
調理時間：15分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 適量 砂糖 小さじ2
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
ショウガ汁 大さじ1
すり白ゴマ 大さじ1
2. 砂糖を加えて5分煮たら火を強め、みりん、しょうゆ、ショウガ汁を加え、強火で鍋を揺すりながら煮詰める。
3. 火を止めて器に盛り、すり白ゴマを振る。
【スープ・汁】焼き豆腐のみそ汁
ボリューム感のあるみそ汁です。
調理時間：10分
カロリー：91Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
白ネギ 1/2本 だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
2. 焼き豆腐を加えてみそを溶き入れ、煮たつ直前で火を止めて器によそう。
