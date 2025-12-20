プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「フライパンひとつで！揚げない酢鶏」 「カボチャの煮物」 「焼き豆腐のみそ汁」 の全3品。
手軽に作る酢鶏をメインに、ショウガ入りのカボチャの煮物、みそ汁を添えた体温まる献立。

【主菜】フライパンひとつで！揚げない酢鶏
鶏もも肉を炒めて野菜と合わせ調味料を加えたら完成！甘酢がさっぱりしておいしい酢鶏です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：673Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (大)1枚
  塩  適量(鶏もも肉の正味の分量の0.5%)
  片栗粉  適量 サラダ油  大さじ1.5
玉ネギ  1/4個
パプリカ  (赤)1/2個
ニラ  1/2束
＜合わせ調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  ケチャップ  大さじ2
  砂糖  大さじ2
  酢  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2
  ショウガ汁  1片分
  水  大さじ4
  片栗粉  小さじ2
  ゴマ油  小さじ1

【下準備】

鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、ひとくち大に切って塩をもみ込み、片栗粉を薄くまぶす。＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。

©Eレシピ


玉ネギは4つのくし切りにしてほぐし、長ければ半分に切る。パプリカは種とヘタを取り除き、乱切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を強めの中火で熱し、鶏もも肉を並べ、焼き色がついたら返して両面に焼き色をつける。

©Eレシピ


2. 玉ネギとパプリカを加えて炒め合わせ、＜合わせ調味料＞を加えてフライパンに蓋をし、火を弱めて蒸し煮にする。

©Eレシピ


3. 鶏もも肉に火が通ったら火を強め、ニラを加えて炒め合わせ、トロミがついたら器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】カボチャの煮物
ショウガが入った、体温まる煮物です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
  水  適量 砂糖  小さじ2
みりん  大さじ1
しょうゆ  小さじ1
ショウガ汁  大さじ1
すり白ゴマ  大さじ1

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、皮のかたい部分を削ぎ落とし、大きめのひとくち大に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋にカボチャを入れ、水をかぶる位まで注いで強火にかける。煮たったら火を弱めて柔らかく煮る。

©Eレシピ


2. 砂糖を加えて5分煮たら火を強め、みりん、しょうゆ、ショウガ汁を加え、強火で鍋を揺すりながら煮詰める。

©Eレシピ


3. 火を止めて器に盛り、すり白ゴマを振る。

©Eレシピ



【スープ・汁】焼き豆腐のみそ汁
ボリューム感のあるみそ汁です。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：91Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

焼き豆腐  1/2丁
白ネギ  1/2本 だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

焼き豆腐は食べやすい大きさに切る。白ネギは斜め薄切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に白ネギとだし汁を入れて中火にかける。煮たったら弱火で白ネギが柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. 焼き豆腐を加えてみそを溶き入れ、煮たつ直前で火を止めて器によそう。

©Eレシピ