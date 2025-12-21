ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で合意したと大リーグ公式サイト「MLB.com」やスポーツ専門局「ESPN」など複数の米メディアが21日（日本時間22日）に報じた。

2年総額3400万ドル（約53億6300万円）の契約だった場合、今回のポスティングシステムでの移籍でヤクルトには約10億3885万円が譲渡金として支払われる見込みとなる。

村上は今季、開幕直前に右脇腹を痛めた影響で前半戦を棒に振ったが、56試合の出場で22本塁打、打率・273、47打点をマークした。11月23日のファン感謝イベントで「11月7日にポスティング申請して、アメリカに挑戦することになりました」と報告。「これからいろんな困難があると思うけど、その壁に全力でぶつかって、当たって砕けろの気持ちで頑張っていきたい」と決意表明していた。

◇村上 宗隆（むらかみ・むねたか）2000年（平12）2月2日生まれ、熊本県出身の25歳。九州学院では1年夏に甲子園出場。高校通算52本塁打。17年ドラフト1位でヤクルト入り。22年に日本選手最多となる56本塁打をマークするなど史上最年少で3冠王を獲得。21、22年にMVP。21年東京五輪、23年WBCで世界一。1メートル88、97キロ。右投げ左打ち。