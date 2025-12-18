ヤクルトからポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手が、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）で合意したことが２２日、明らかになった。ＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。

村上はメジャー挑戦を見据え、２２年オフに３年契約を結んだ。２５歳ルールに対応するためで、よりよい条件で契約することを目指しての措置だった。今季は開幕直後の故障で前半戦は戦列を離れてしまったが、１軍復帰後にアーチを量産。出場５６試合ながら２２本塁打を放ち、ＯＰＳも１点台を超えた。

１１月２８日に行われた球団納会では「今こうしてポスティングできているのは素晴らしい球団、素晴らしいスタッフ、監督、コーチ、そしてチームメート。何より素晴らしい恩に恵まれたからだと思います。皆さんのおかげです」。８年間在籍した球団の関係者やファンに心を込めた感謝の思いを言葉に乗せると、会場が大きな拍手に包まれた。そして「皆さんの思いを背負って戦いたいと思います」と熱い口調で語っていた。

米メディアによるとメッツ、ヤンキースなど５球団の争奪戦となっていたとみられる。１１日までフロリダ州で開催されていたウインターミーティング期間中には、交渉に影響を及ぼすとされていたナ・リーグ２冠王のカイル・シュワバー内野手がフィリーズに残留。さらにメッツからＦＡとなっていたピート・アロンソ内野手がオリオールズと大型契約を結んでいた。

交渉期限となる日本時間２３日に迫る中での合意となった。