【週刊ヤングマガジン 2026年4・5合併号】 12月22日 発売 価格：510円

本日12月22日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年4・5合併号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアには、「ミスマガジン2024」グランプリの葉月くれあさんと「ミスマガジン2025」グランプリの永岡ゆきねさんが登場している。

また巻中グラビアでは花城奈央さん、山本杏さん、晴こころさん、江下晏梨さんがバンドを結成。巻末グラビアでは、尾茂井奏良さん、大西陽羽さん、古田彩仁さん、冨永実里さん、太田しずくさん、まるやそらさんの6人によるメキシカングランピング旅が掲載されている。

さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、葉月さんと永岡さんのアザーカットが公開されている。

【葉月くれあさん、永岡ゆきねさん】【花城奈央さん、山本杏さん、晴こころさん、江下晏梨さん】【尾茂井奏良さん、大西陽羽さん、古田彩仁さん、冨永実里さん、太田しずくさん、まるやそらさん】

(C)カノウリョウマ／ヤンマガWeb

