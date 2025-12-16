こういうの探してた！【ZARA】40・50代が持ちたい「きれいめトートバッグ」

オンオフ問わず持てるバッグを新調するなら、きちんと感も使いやすさも重視したいところ。そんな大人女性の理想を叶えてくれそうな「きれいめトートバッグ」を、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップします。上品で大人コーデに取り入れやすいデザインを厳選しました。

カーブラインが美しい上品トート

【ZARA】「マキシトートバッグ」\2,760（税込・セール価格）

上品な雰囲気のレザー調トートバッグ。開口部のカーブが特徴で大きく開き、荷物の出し入れもスムーズ。ファスナー付きの大きめポーチが付いていて、中身が見えたりこぼれたりするのを防ぎます。持ち手に付いたタグ型のチャームがさりげないアクセントになり、おしゃれ感をプラス。オンオフ問わず活躍してくれそうです。

異素材合わせのデザインでおしゃれ見え

【ZARA】「マキシトートバッグ」\5,590（税込・セール価格）

布地とレザー調の生地を組み合わせた、異素材ミックストート。落ち着いたカラーや上品な質感、かちっとしすぎずほどよいきちんと感があり、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのが魅力。内側の中央にファスナーポケット兼仕切りがあり、散らかりがちな小物もすっきりまとめられそうです。

形を変えて楽しめるシンプルトート

【ZARA】「トートバッグ」\4,610（税込・セール価格）

ほどよい艶感で品のあるトートバッグ。すっきりとしたシンプルなデザインで、幅広いスタイルになじみそうです。サイズは幅28cm × 高さ31cm × マチ13cmで、通勤にも使いやすいほどよいサイズ感。サイドの金具を留めるとシルエットを変えられる仕様で、気分や荷物の量に合わせてアレンジを楽しめます。

季節感が漂うコーデュロイ調バッグ

【ZARA】「 コーデュロイ調トートバッグ」\ 6,590（税込）

くたっとしたやわらかそうな質感が魅力のコーデュロイ調バッグ。ラフな雰囲気もありつつ、細めのベルトが上品さをプラスしてくれます。カジュアルすぎず、きれいめスタイルにも合わせやすいデザインで、日常使いにもぴったり。あたたかみのあるブラウンとコーデュロイ調素材で、持つだけで季節感のあるコーデに。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N