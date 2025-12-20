◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の全日程が終了し、大会後に日本スケート連盟が五輪代表を発表した。以下は代表会見での五輪代表全12人の主なコメント。

【男子】

▼鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）「うれしい気持ちもあるが、しっかり自分のやるべきことに集中して頑張りたい。五輪を全力で楽しむために日々の練習、大変なことを乗り越えたい」

▼佐藤駿（エームサービス・明大）「小さい頃から追い続けていた舞台に立ててうれしく思っている。これで終わりではない。メダルを獲得できるように頑張っていきたい」

▼三浦佳生（オリエンタルバイオ・中京大）「夢の場所、五輪に選出されて実感わいてない。出るからには結果を求めて頑張っていけたら。全身全霊、やっちゃおう精神で頑張ります」

【女子】

▼坂本花織（シスメックス）「優勝して五輪と、密かに目標にしていた3大会連続出場を果たすことができてうれしい。決まったからには、やれるだけやろうと思っている」

▼中井亜美（TOKIOインカラミ）「ずっと夢だった五輪出場が今回でかなっって凄くうれしいですし、また新しい夢として五輪で結果を残すのが次の夢なのでそれをしっかり叶えられるように頑張りたい」

▼千葉百音（木下グループ）「スケートを始めたての頃から将来の夢に掲げていた五輪に出場できてうれしい。自分の納得のいく演技で、納得のいく結果を残せるように頑張る」

【アイスダンス】

▼吉田唄菜（木下アカデミー）「ここにいる皆さんのおかげで五輪に出させていただけるので、チームに貢献できるように五輪までの期間、一生懸命準備して滑り切りたい」

▼森田真沙也（木下アカデミー）「僕たちを選んで頂いて、とてもうれしく思う。アイスダンスは団体しかないのでチームに貢献できるように頑張ります」

【ペア】

▼長岡柚奈（木下アカデミー）「五輪という夢の舞台に日本代表選手として選出して頂いてとてもうれしい気持ちです。五輪でしっかり楽しみながら自分たちが思い描く演技できるように日々努力します」

▼森口澄士（木下アカデミー）「自分たちが納得いく演技で五輪代表に選出させて頂いてうれしい気持ちでいっぱい。本番ではこの演技を超えてやるぞという気持ちで2人で練習を積んでいきたい」

▼三浦璃来（木下グループ）「今回私のケガでフリーを欠場してしまったが、代表選手に選んでもらって本当にうれしく思っている。ケガを全力で治して頑張ります」

▼木原龍一（木下グループ）「僕自身4度目の五輪になる。初めての五輪は、とんでもない世界に挑戦してしまったという思いがあった。こうして挑戦できることをうれしく思う」