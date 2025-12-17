ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）が、ホワイトソックスと2年契約で合意したことが21日（日本時間22日未明）、分かった。

交渉期限が米東部時間22日午後5時（同23日午前7時）に迫る中、移籍先に急浮上したのがホ軍。大リーグ公式サイト「MLB.com」が「2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で大筋合意した」と報じた。

ホワイトソックスはア・リーグ中地区に所属。昨季は両リーグワーストの121敗（41勝）、今季もリーグワーストの102敗（60勝）を喫して2年連続地区最下位になるなど、チームは再建途上だ。

球団創設は19世紀で、1901年のア・リーグ創立時に加入。1919年ワールドシリーズでは八百長事件「ブラックソックス事件」が起こり、8選手が永久追放処分となった。

ワールドシリーズ優勝は3度。著名なOBは通算521本塁打で野球殿堂入りのフランク・トーマス、通算260勝のテッド・ライオンズ、9年連続盗塁王のルイス・アパリシオ、通算2663安打のネリー・フォックスら。

日本選手は過去に高津臣吾、井口資仁、福留孝介が所属した。

本拠地はレート・フィールド（収容人員4万4321人）。同じシカゴにはナ・リーグのカブスも本拠地を置いている。