2023年よりバイエルンでプレイする韓国代表DFキム・ミンジェをどう評価すべきだろうか。改めてミンジェの実力にスポットを当てたのは、独『Bavarian Football Works』だ。



バイエルンには今夏にDFヨナタン・ターが加わり、センターバックのファーストチョイスはターとダヨ・ウパメカノだ。ただ、ウパメカノとクラブの契約は今季までとなっている。ウパメカノが今後どう動くか不透明なところがあり、仮に退団となった場合ミンジェはバイエルンのレギュラーCBにふさわしい実力者なのだろうか。





同メディアはター&ウパメカノのバックアッパーとしてなら、ミンジェは十分な実力者と評価している。しかし先発となった場合、少々不安が残る。ミンジェには過去2年でいくつか失点に繋がるミスがあり、ポジショニングの部分に課題がある。バイエルンでは日本代表DF伊藤洋輝もセンターバックに入れるが、ウパメカノがクラブを離れる場合は1番手CBになれるだけの実力者を新たに獲得すべきか。同メディアの問いかけに対し、サポーターからはミンジェについて次のような評価が寄せられている。「1番手にはなれない。ミンジェはこのクラブにふさわしいクオリティではない。新しいCBを探すべき」「選択肢としてはドルトムントのシュロッターベックが理想だ」「29歳のキムは売却すべき」ナポリではスクデットに貢献したミンジェだが、バイエルンでは評価がダウンしたところがあるか。