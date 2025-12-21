韓国代表DFキム・ミンジェはバイエルンの1番手CBになるには実力が足りない？ サポーターから厳しい評価も「このクラブにふさわしいクオリティではない」
2023年よりバイエルンでプレイする韓国代表DFキム・ミンジェをどう評価すべきだろうか。改めてミンジェの実力にスポットを当てたのは、独『Bavarian Football Works』だ。
バイエルンには今夏にDFヨナタン・ターが加わり、センターバックのファーストチョイスはターとダヨ・ウパメカノだ。ただ、ウパメカノとクラブの契約は今季までとなっている。ウパメカノが今後どう動くか不透明なところがあり、仮に退団となった場合ミンジェはバイエルンのレギュラーCBにふさわしい実力者なのだろうか。
バイエルンでは日本代表DF伊藤洋輝もセンターバックに入れるが、ウパメカノがクラブを離れる場合は1番手CBになれるだけの実力者を新たに獲得すべきか。
同メディアの問いかけに対し、サポーターからはミンジェについて次のような評価が寄せられている。
「1番手にはなれない。ミンジェはこのクラブにふさわしいクオリティではない。新しいCBを探すべき」
「選択肢としてはドルトムントのシュロッターベックが理想だ」
「29歳のキムは売却すべき」
ナポリではスクデットに貢献したミンジェだが、バイエルンでは評価がダウンしたところがあるか。