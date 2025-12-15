ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）が、ホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５４億円）で合意したと２１日、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（日本時間２３日午前７時）に迫る中での滑り込みでの“電撃移籍”となった。

ホワイトソックスは２１年に地区優勝を果たしてポストシーズンに進出。その後はチームの再建期に入って苦しみ、２２年こそ勝率５割の地区２位に入ったが、２３年は借金４０で地区４位、２４年は借金８０、２５年は借金４２で２年連続で最下位に沈んだ。直近３年間の借金の合計は１年間の試合数と同じ「１６２」。全３０チームの中でも特に苦しんでいるチームの一つだ。

日本人選手ではこれまで高津臣吾が０４、０５年、井口資仁が０５〜０７年、福留孝介が１２年に所属。高津氏は今季までヤクルトの監督を務め、村上にとっては恩師にあたる。井口氏はチームが最後のワールドシリーズ制覇を果たした０５年の中心選手として活躍した。今オフにはＤｅＮＡのケイが２年契約で加入することも決まった。