ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日、米ＥＳＰＮ局のジェフ・パッサン記者が報じた。２年３４００万ドル（約５４億円）で「一塁でプレーしそうだ」と伝えた。１１月８日にポスティング申請を行い、交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（同２３日の午前７時）に迫る中での“電撃移籍”となった。

米ＵＳＡトゥデー紙のＢ・ナイチンゲール記者はＸ（旧ツイッター）で「ホワイトソックスはこの契約を“迷う余地のない判断”と受け止めている。村上にＭＬＢで看板級の本塁打打者として地位を確立する機会を与える一方で、彼が観客動員面でも、看板になると見込んでいる」とポストした。またパッサン記者は「村上に加え、Ｃ・モンゴメリー、Ｋ・ティール、Ｅ・ケーロ、Ｍ・バルガス、Ｃ・マイドロス、そしてＢ・モンゴメリーも間もなく控えており、ホワイトソックスの若い打線は、今後数年でかなり良くなる可能性がある」と続報した。

チームとしては若い有望な打線を複数年で組める上に、集客力アップ。村上にとっても、直近３年で借金１６２のホ軍とあって、プレッシャーの少ない中で、メジャーでも実力を証明できる環境が得られるというわけだ。