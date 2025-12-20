クリスマスにおすすめの副菜「ブロッコリーとえびのクリーミーポテサラ」のレシピ

フライドチキンに、ケーキ……クリスマスパーティのメインはすぐに決まるけど、意外と悩むのがサイドメニュー。



そんなときにおすすめなのが「ブロッコリーとえびのクリーミーポテサラ」です。



ミルクたっぷりのクリーミーなマッシュポテトは、こどもウケも◎。

たっぷりのえびが、いつものポテサラよりもちょっぴりリッチな雰囲気をかもし出してくれますよ♪

『ブロッコリーとえびのクリーミーポテサラ』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも（小）……3個（約300g）

えび（殻つき・小）……10尾（約50g）

ブロッコリー（小）……1/2株（約120g）





作り方

〈マッシュポテト用〉牛乳……1/2カップマヨネーズ……大さじ1塩……小さじ1/3こしょう……少々塩……適宜

（1）ブロッコリーは小房に分け、大きいものはさらに縦2つ〜3つに切る。えびは竹串で背わたを取り除く。鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩少々を加える。ブロッコリーを入れて2分ほどゆで、網じゃくしなどで取り出し、水けをきってさます。続けてえびを入れて、色鮮やかになるまでさっとゆでる。火を止めてゆで汁に入れたままさます。

（2）じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、別の鍋に入れてひたひたの水を加えて中火にかける。沸騰したらふたをして弱めの中火にし、10分ほどゆでる。竹串がすーっと通るくらいになったら、ゆで汁をきって再び中火にかけ、鍋を揺すりながら水けをとばす。ボールに移して熱いうちにフォークでつぶし、粗熱を取る。



（3）えびは水けをきって殻をむく。（2）にマッシュポテト用の材料を加えてなめらかに混ぜ、えびとブロッコリーを加えてあえる。

ぷりぷりのえびと、なめらかなポテトが◎

えびとブロッコリー、いろどりもクリスマスカラーでgoodです。



バゲットにのせて食べるのもおすすめ。

ぜひぜひクリスマスメニューの一品に加えて見てくださいね♪

（『こどもオレンジページ NO.7』より）