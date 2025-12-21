プロ・リーグ 25/26の第19節 クラブ・ブリュージュとヘントの試合が、12月21日21:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、ママドゥ・ディアコン（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのママドゥ・ディアコン（FW）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

38分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ブランドン・メシェル（DF）からヨルネ・スパイラー（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分ヘントが同点に追いつく。マティス・サモワーズ（MF）のアシストからマクシン・パシュコチ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、ヘントが選手交代を行う。マックス・ディーン（FW）からレオナルド・ロペス（MF）に交代した。

69分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ママドゥ・ディアコン（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）に代わりカイ・フュロ（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）がピッチに入る。

71分、ヘントが選手交代を行う。マティス・サモワーズ（MF）からジャンケビン・デュベルン（DF）に交代した。

78分、ヘントは同時に2人を交代。チアゴ・アラウージョ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）に代わりフランク・シュルデス（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）がピッチに入る。

78分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。カイリアニ・サブ（DF）、ジョアカン・セイ（DF）に代わりウーゴ・シケ（DF）、ビョーン・メイヤー（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分クラブ・ブリュージュが逆転。ビョーン・メイヤー（DF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが2-1で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はフル出場した。

2025-12-21 23:40:33 更新