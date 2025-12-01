ラ・リーガ 25/26の第17節 ジローナとアトレチコ・マドリードの試合が、12月21日22:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ジョエル・ロカ（FW）、イバン・マルティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのコケ（MF）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

28分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ニコラス・ゴンサレス（FW）に代わりコナー・ギャラガー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

38分アトレチコ・マドリードが追加点。フリアン・アルバレス（FW）のアシストからコナー・ギャラガー（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ジローナは後半の頭から選手交代。ジョエル・ロカ（FW）からヤセル・アスプリージャ（FW）に交代した。

61分、ジローナは同時に2人を交代。アルナウ・マルティネス（DF）、アレハンドロ・フランセス（DF）に代わりブライアン・ジル（MF）、ウーゴ・リンコン（DF）がピッチに入る。

71分、ジローナは同時に2人を交代。ビクトル・ツィガンコフ（FW）、イバン・マルティン（MF）に代わりジョン・ソリス（MF）、トマ・レマル（MF）がピッチに入る。

77分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。コナー・ギャラガー（MF）、フリアン・アルバレス（FW）、マルコス・ジョレンテ（MF）に代わりロビン・ルノルマン（DF）、ティアゴ・アルマダ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）がピッチに入る。

82分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アレクサンデル・セルロート（FW）からジャコモ・ラスパドーリ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+2分アトレチコ・マドリードが追加点。ジャコモ・ラスパドーリ（FW）のアシストからアントワヌ・グリーズマン（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが0-3で勝利した。

なお、ジローナは57分にアルナウ・マルティネス（DF）、84分にトマ・レマル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 00:00:14 更新