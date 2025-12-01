エールディヴィジ 25/26の第17節 フェイエノールトとトウェンテの試合が、12月21日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。トウェンテのバート・ファンルーイ（DF）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がゴールを決めてトウェンテが先制。

ここで前半が終了。0-1とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、トウェンテが選手交代を行う。ソンドレ・オージャセテル（MF）に代わりマルコ・ピアツァ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

68分、フェイエノールトが選手交代を行う。ジャン・プラグ（MF）からアイメン・スリティ（MF）に交代した。

72分、トウェンテは同時に2人を交代。クリスティアン・フリンソン（MF）、サム・ラマース（FW）に代わりダウダ・バイトマン（MF）、リッキー・ファンボルフスビンケル（FW）がピッチに入る。

74分フェイエノールトが同点に追いつく。アネル・アフメドジッチ（DF）のアシストからゴンサロ・ボルジェス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

75分にフェイエノールトのルシアーノ・バレンテ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2025-12-22 00:30:31 更新