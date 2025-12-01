エールディヴィジ 25/26の第17節 イーグルスとフローニンゲンの試合が、12月21日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはミラン・スミット（FW）、マティス・スレイ（FW）、ケンゾ・ハウトマイン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ユネス・タハ（MF）、トム・ファンベルゲン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。イーグルスのミラン・スミット（FW）のアシストからマティス・スレイ（FW）がゴールを決めてイーグルスが先制。

ここで前半が終了。1-0とイーグルスがリードしてハーフタイムを迎えた。

イーグルスは後半の頭から選手交代。カルバン・ツイグ（MF）からヤシル・サラーラムニ（MF）に交代した。

61分フローニンゲンが同点に追いつく。ヨルフ・スフレーダース（MF）のアシストからティカ・デヨング（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、イーグルスは65分にディーン・ジェームス（DF）、76分にマティス・スレイ（FW）に、またフローニンゲンは42分にエティエンヌ・ファーセン（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 00:30:36 更新