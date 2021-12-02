¡¡¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é¡Ë»°±º²ÂÀ¸¡¢º´Æ£½Ù¡¢¸°»³Í¥¿¿ºäËÜ²Ö¿¥¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡Ê¸åÎóº¸¤«¤é¡Ë»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢Ä¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡¢µÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡Ê»£±Æ¡¦ÀÐ°æ·õÂÀÏº¡Ë

¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë

¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÁ´¶¥µ»½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£²·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ç¤Ï»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÌÚ¸¶¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜÀª½é¤Î£´Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½é¤Î¸ÞÎØ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤ÇÄ©Àï¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£

¡¡£²£°Æü¤Î£Ó£Ð¤Ç¤Ï¡¢±éµ»Ä¾Á°¤Î£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç»°±º¤Îº¸¸ª¤¬Ã¦±±¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸ª¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¾å²ó¤ë£¸£´¡¦£¹£±ÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï´þ¸¢¤·¤ÆÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¡£

¡¡Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¼£ÎÅ¤¬ºÇÍ¥Àè¡££²£²Æü¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£»°±º¤Ï¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂÎºî¤ê¤«¤éºÆ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£