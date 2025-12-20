【M-1】マヂラブ、めぞんに“最下位経験者”ならではの励まし
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系 後6：30）。お笑いコンビ・たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。決勝後、TVerで『M-1打ち上げ by -196 〜どかーんと一発打ち上げようよ！〜』が生配信された。マヂカルラブリーが、今回惜しくも最下位となっためぞんにエールを送った。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
自身も最下位となった経験があるだけに、野田クリスタルは「次の1年の過ごし方をよく知っています。拍手笑いめっちゃあったからさ」と賛辞。めぞんの2人は「初めてすぎて、あまり何もわからなかったんですけど、ウケたなって。点数のやつを見たら、思ったよりも低くて。でも、何をどうしたらいいかわからなくて」と率直なコメントを寄せたが、村上が「我々最下位の時、見た？シャレならんかったよ（笑）」と笑いを交えて呼びかけていた。
決勝へと駒を進めたのは、豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろう、真空ジェシカ、ヤーレンズ、ヨネダ2000、エバース、ママタルトで、敗者復活から勝ち上がったカナメストーンも含めた10組で実施。エバース、たくろう、ドンデコルテが最終決戦へと進み、頂点を目指した。最終決戦の順番は、ドンデコルテ、エバース、たくろうとなった。その結果、たくろうが8票、ドンデコルテが1票で、たくろうに軍配が上がった。
審査員は昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）。
出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを東京2020オリンピック柔道金メダリストの阿部詩選手、パリパラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人選手、大相撲第74代横綱・豊昇龍智勝の3人が務めた。
